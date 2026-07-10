«Мы не забудем»: Захарова высказалась об осквернении надгробий в Лесдене

«Мы не забудем»: Захарова высказалась об осквернении надгробий в Лесдене Захарова обвинила Запад в осквернении советских надгробий в Нидерландах

Лидеры западных стран несут ответственность за инцидент с массовым осквернением могил советских воинов в Лесдене в Нидерландах, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, зарубежные политики на протяжении десятилетий создавали атмосферу, способствующую подобным преступлениям.

Захарова отметила, что на Западе регулярно сносили памятники, переписывали историю и пытались уменьшить решающий вклад СССР в победу над нацизмом. Дипломат назвала повреждение воинских захоронений прямым следствием этой многолетней государственной политики. В завершение она подчеркнула, что Москва не позволит замолчать это преступление.

Именно вы годами последовательно разрушали уважение к исторической памяти. И сегодняшнее осквернение воинских захоронений является прямым следствием этой политики, — написала Захарова.

Ранее на мемориальном кладбище «Эревелд» в голландском городе Лесден неизвестные осквернили более 150 надгробий советских воинов. Местные власти классифицировали данное происшествие как акт вандализма.