Более 150 надгробий советских солдат закрасили граффити в Нидерландах Более 150 могил осквернили на «Советском поле славы» в Нидерландах

Более 150 могил советских солдат были осквернены на кладбище в мемориальном комплексе «Советское поле славы» под городом Лесден в Нидерландах, сообщил ТАСС глава одноименного фонда Ремко Рейдинг. По его словам, вандалы нарисовали на могильных плитах граффити красной краской.

Мы узнали об акте вандализма сегодня утром. Так что, предположительно, вандалы сделали это ночью. Более 150 могил были осквернены, — сказал Рейдинг.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус назвала осквернение кладбища советских воинов неприемлемым. Министр подчеркнула, что «последнее пристанище» воинов заслуживает уважения.

До этого российские дипломаты заявили, что осквернение советского воинского захоронения на Центральном кладбище Вены является сознательной атакой на историческую память, а не случайным инцидентом. По мнению послов, речь идет о целенаправленных действиях против памяти о подвиге освободителей Европы от нацизма.

Также сообщалось, что правоохранительные органы Вены начали расследование после того, как неизвестные разрисовали памятник Советской армии. Монумент расположен на площади Шварценбергплац.