Депутат ответил, почему на самом деле Черногория вводит визы для россиян

Депутат ответил, почему на самом деле Черногория вводит визы для россиян Депутат Толмачев: Черногория стремится в ЕС через ограничения для России

Черногория вводит визы для россиян ради вступления в Евросоюз, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, Подгорица готова уйти в кризис ради сближения с Западом.

Русофобия стала единственным пропуском в ЕС. Хочешь в Евросоюз — докажи и покажи, что ты готов сделать против русских людей. Даже ценой части своего бюджета. Отказ от безвизового режима с Россией стал одним из условий для вхождения балканской страны в Евросоюз. ВВП Черногории на четверть обеспечивается благодаря путешественникам. Сограждане занимают второе место после сербов. Заменить их будет некем, поскольку местные курорты не интересны жителям других европейских стран, — заявил Толмачев.

Депутат отметил, что Запад давно использует политику ослабления государств, желающих вступить в состав ЕС. По его словам, Европа делает хуже себе, разрывая отношения с Россией.

На Западе проводится политика экономического ослабления ряда европейских государств путем разрыва торговых и туристических связей с Россией. При этом вину за кризис, который последует за такими мерами, как ни в чем ни бывало возлагают на нашу страну. Европа, обрывая нормальные взаимоотношения с Россией, ослабляет саму себя, — резюмировал Толмачев.

Ранее политолог Виктор Сухотин заявил, что, отменяя безвизовый режим с Россией, Черногория фактически стреляет себе в ногу. По его словам, Подгорица рассчитывает на финансовую помощь Евросоюза, однако она не сможет компенсировать ущерба от потери турпотока из РФ.