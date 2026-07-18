Бастрыкин потребовал доклад после массового отравления на Ставрополье

Бастрыкин потребовал доклад после массового отравления на Ставрополье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о массовом отравлении посетителей гостиничного комплекса на Ставрополье, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАКС. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание или отравление людей.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Следственного управления СК России по Ставропольскому краю Олегу Сидорову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

За медицинской помощью обратились 80 человек, в том числе 21 несовершеннолетний, отдыхавшие на базе в Новоселицком округе. Шестерых пострадавших госпитализировали. Предварительно, причиной отравления мог стать возбудитель сальмонеллеза в продуктах питания. Назначены лабораторные экспертизы.

Ранее в Бурятии 12-летнего ребенка экстренно госпитализировали с диагнозом «тяжелая алкогольная интоксикация». По данным Детской республиканской клинической больницы, несовершеннолетний выпил полбутылки крепкого спиртного в компании друзей.