В Бурятии ребенок впал в кому из-за водки

В Бурятии ребенок впал в кому из-за водки Ребенок выпил полбутылки спиртного и потерял сознание в Улан-Удэ

В Бурятии экстренно госпитализирован 12-летний ребенок с диагнозом «тяжелая алкогольная интоксикация», сообщила в МАКСе пресс-служба Детской республиканской клинической больницы. Прохожие оперативно вызвали бригаду скорой помощи.

В ДРКБ доставили 12-летнего ребенка с тяжелым алкогольным отравлением. По предварительной информации, он выпил полбутылки крепкого спиртного в компании друзей, после чего упал и потерял сознание. Жизнь школьника спасли прохожие, вызвавшие скорую помощь, — говорится в сообщении.

При госпитализации у несовершеннолетнего зафиксировали выраженное головокружение, тошноту, нарушение артикуляции и дезориентацию. В ДРКБ уточнили, что пациенту провели промывание желудка, после чего поместили в педиатрическое отделение для инфузионной терапии и детоксикации.

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