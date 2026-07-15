Россиянина наказали за покупку алкоголя детям на вечеринку Житель Байкальска получил 16 лет по делу об отравлении подростков на вечеринке

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил 26-летнего жителя Байкальска к 16 годам колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Иркутской области. Мужчина купил подросткам алкоголь для вечеринки — после отравления пятеро из них погибли, четверо попали в больницу.

Иркутский гарнизонный военный суд рассмотрел в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении 26-летнего жителя г. Байкальска. <…> По совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний, ему назначено 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Как установило следствие, мужчина втерся в доверие к младшему брату и его друзьям, постоянно предлагал им выпить. В день трагедии, 27 мая 2025 года, он привез в дачный домик в СНТ «Горный Байкал» пять бутылок пивного алкогольного напитка и бутылку водки. Подростки распили спиртное — пятеро не выжили, еще четверых увезли в больницу. Осужденного также признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности, совершенных в 2023-м и 2024-м годах.

Ранее сообщалось, что наркотики, из-за которых два человека скончались на вечеринке в Солнечногорске, участникам праздника привез курьер. По версии следствия, один из обвиняемых позже раздал запрещенное вещество остальным присутствующим.