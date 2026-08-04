Росавиация раскрыла подробности поисков исчезнувшего самолета Cessna 182

Поиски самолета Cessna 182, пропавшего в Бодайбинском районе Иркутской области, продолжатся после улучшения погодных условий, сообщили в Росавиации. Как уточнили в ведомстве, к поисковой операции готовы подключиться еще один самолет Cessna, вертолет Ми-8 со спасателями и самолет Ан-26 со спасателями.

Из Бодайбо на поиски вылетело еще одно воздушное судно эксплуатанта — самолет Cessna. Из Братска в Киренск перебазировался вертолет Ми-8 со спасателями Братской региональной поисково-спасательной базы. В готовности также находится самолет Ан-26 авиакомпании «Алроса» со спасателями Мирнинской РПСБ в аэропорту Мирный. Они приступят к поискам после улучшения погодных условий. Сейчас в регионе сложная метеобстановка, — говорится в сообщении ведомства.

Самолет Cessna 182 с двумя людьми на борту перестал выходить на связь во время авиапатрулирования лесов в Бодайбинском районе накануне. В районе поисков сохраняются туман и плохая видимость. По факту исчезновения воздушного судна возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что следователи изъяли образцы авиационного топлива и техническую документацию на месте заправки пропавшего в Иркутской области самолета Cessna 182. Известно, что по ним будет назначена химическая судебная экспертиза.