Жена Федорова рассказала о «психозе» вокруг бывшего министра Жена экс-министра Федорова заявила о больном культе личности вокруг мужа

Вокруг бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова сформировался «больной культ личности» на фоне его конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, заявила его жена Анастасия в социальных сетях. По ее словам, часть украинских пользователей не смогла ограничиться благодарностью Федорову и начала участвовать во флешмобе в соцсетях, где женщины вставляли свои лица на место Анастасии на общих фотографиях с чиновником.

Мне страшно от психоза. Страшно жить в стране, где люди <…> начинают создавать больной культ личности, — подчеркнула она.

Анастасия раскритиковала такую активность. Кроме того, она отметила, что на некоторых снимках присутствует их общая дочь.

Ранее The New York Times сообщила, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров стал для президента Владимира Зеленского «проблемой и опасностью» из-за своей растущей популярности. По данным издания, напряженность также связана с разногласиями Федорова с военным руководством страны по вопросу роли беспилотников в боевых действиях.