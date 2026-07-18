Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 17:25

Жена Федорова рассказала о «психозе» вокруг бывшего министра

Жена экс-министра Федорова заявила о больном культе личности вокруг мужа

Михаил Федоров Михаил Федоров Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вокруг бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова сформировался «больной культ личности» на фоне его конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, заявила его жена Анастасия в социальных сетях. По ее словам, часть украинских пользователей не смогла ограничиться благодарностью Федорову и начала участвовать во флешмобе в соцсетях, где женщины вставляли свои лица на место Анастасии на общих фотографиях с чиновником.

Мне страшно от психоза. Страшно жить в стране, где люди <…> начинают создавать больной культ личности, — подчеркнула она.

Анастасия раскритиковала такую активность. Кроме того, она отметила, что на некоторых снимках присутствует их общая дочь.

Ранее The New York Times сообщила, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров стал для президента Владимира Зеленского «проблемой и опасностью» из-за своей растущей популярности. По данным издания, напряженность также связана с разногласиями Федорова с военным руководством страны по вопросу роли беспилотников в боевых действиях.

Европа
Украина
министры
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смертельная авария в Домодедово унесла жизнь инспектора полиции
Известный музыкант сделал неожиданное заявление о России
У Офиса Зеленского скандируют лозунги против Сырского
«Цели уничтожены»: Кадыров показал видео операции «Ахмат» против группы ВСУ
В Раде решили избавиться от Сырского
На Украине решили использовать гранит с надгробий для ремонта улиц
Кратковременные дожди и тепло до +24: погода в Москве на следующей неделе
Бастрыкин потребовал доклад после массового отравления на Ставрополье
«Обида — плохое чувство»: Шаляпин рассказал об отношениях с Киркоровым
«Не устанем повторять»: Захарова назвала одну из самых больших угроз миру
Жена Федорова рассказала о «психозе» вокруг бывшего министра
Россиянам рассказали, какую новую маскировку используют мошенники
Стало известно имя нового возлюбленного Беллы Хадид
Едва получивший права водитель въехал в остановку и устроил смертельное ДТП
Польша сделала военный «подарок» Украине, но с одним нюансом
В России сделали заявление на фоне атак ВСУ на Тамбов и Подмосковье
Российские военные поразили сухогрузы с оружием в порту Одессы
ВС России оставили ВСУ без снабжения по воде
Депутат ответил, почему на самом деле Черногория вводит визы для россиян
ВСУ без «Нептуна», новый провал Зеленского: новости СВО к вечеру 18 июля
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.