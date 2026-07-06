«Доходит до угроз»: Сербия обратилась к России с одним обещанием Министр Попович: Сербия никогда не введет санкции против России

Сербия, несмотря на огромное давление, никогда не введет санкции против России, заявил министр правительства республики Ненад Попович, выступая на сессии в рамках 16-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. По его словам, которые передает ТАСС, Сербия демонстрирует стойкость и четко знает, кто ее союзник.

Мы не вводили и никогда не введем санкции против России. Мы терпим огромное давление, доходит до реальных угроз, политических. Мы стойкие и знаем, кто наши друзья, — сказал он.

Ранее директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко предположил, что президент Сербии Александр Вучич своим уходом в отставку хотел приблизить дату выборов главы государства и застать оппозицию в республике врасплох. По его словам, у противников правящей коалиции попросту не останется времени, чтобы подготовиться к голосованию.

До этого Вучич заявил на митинге перед зданием Ассамблеи, что официальный Белград продолжит поддерживать отношения с Россией и Китаем. Он подчеркнул, что страна не отрекается от друзей.