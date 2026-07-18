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18 июля 2026 в 18:34

Герасимов раскрыл ситуацию на линии боевого соприкосновения

Герасимов сообщил о наступлении российских военнослужащих на всех направлениях

Валерий Герасимов Валерий Герасимов Фото: kremlin.ru
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Вооруженные силы России продолжают наступление на всех направлениях, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, которые передает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале, наступательные действия ведутся силами Объединенной группировки войск.

Российские вооруженные силы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление войск Объединенной группировки ведется на всех направлениях, — заявил генерал.

Ранее Герасимов заявил, что российские войска завершают освобождение Красного Лимана. Организованная оборона Вооруженных сил Украины в городе сломлена, а российские бойцы подавляют отдельные очаги сопротивления.

До этого, 4 июля, Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о действиях группировки войск «Центр» в зоне специальной военной операции. В июне российские войска освободили населенные пункты Кутузовка, Васильевка и Новый Донбасс. Прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил и полное освобождение Константиновки.

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