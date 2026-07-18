Герасимов заявил, что ВС РФ сломили оборону ВСУ в Красном Лимане

Российские военные завершают освобождение Красного Лимана, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он отметил, что организованная оборона ВСУ в городе сломлена, передает Минобороны.

Подразделения 25-й армии завершают освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления, — сказал Герасимов.

Ранее замкомандира 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Гагарин заявил, что ВСУ отодвинулись от Красного Лимана в ДНР. По его словам, теперь эта территория контролируется Вооруженными силами России.

До этого стало известно, что ВС РФ поразили сухогруз на переходе в порт Черноморск под Одессой, когда тот доставлял грузы для украинской армии. По данным Минобороны, также в районе острова Змеиный был уничтожен быстроходный катер сил специальных операций ВСУ.