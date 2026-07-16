Стало известно об отходе основных сил ВСУ из Красного Лимана Боец ВС России Гагарин: подразделения ВСУ отодвинулись от Красного Лимана

ВСУ отодвинулись от Красного Лимана в ДНР, заявил замкомандира 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Гагарин. По его словам, которые приводит Минобороны РФ в своем канале на платформе МАКС, теперь эта территория контролируется Вооруженными силами России.

Путем успешной аналитики движения противника, умелых действий расчетов мы уже заходим в тыловые районы противника. Противник отодвинулся от Красного Лимана. Эту территорию мы контролируем, — отметил боец.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие за сутки поразили места хранения беспилотников ВСУ дальнего действия. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией.

До этого стало известно, что ВС РФ поразили сухогруз на переходе в порт Черноморск под Одессой, когда тот доставлял грузы для украинской армии. По данным Минобороны, также в районе острова Змеиный был уничтожен быстроходный катер сил специальных операций ВСУ.