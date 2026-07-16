Российские войска разнесли сухогруз и катер ВСУ в районе Змеиного Российские войска подбили сухогруз в порту под Одессой и катер у острова Змеиный

Российские войска поразили сухогруз на переходе в порт «Черноморск» под Одессой, когда тот доставлял грузы для украинской армии, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, также был уничтожен быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный.

Кроме того, поражены: сухогруз на переходе морем в порт «Черноморск», осуществлявший доставку грузов для ВСУ, а также быстроходный катер сил специальных операций (ССО) ВСУ в районе острова Змеиный, — говорится в сообщении.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ракет и беспилотных летательных аппаратов «Герань» «хватит на всех». В министерстве уточнили, что российская армия планомерно поражает объекты Вооруженных сил Украины.