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16 июля 2026 в 12:31

Армия России стерла в пыль места хранения дронов ВСУ дальнего действия

ВС России ударили по местам хранения беспилотников ВСУ дальнего действия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Российские военнослужащие за сутки поразили места хранения беспилотников ВСУ дальнего действия, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, — отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 802 БПЛА самолетного типа и восемь управляемых авиабомб ВСУ. Кроме того, были перехвачены пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

До этого представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил, что 16 июля между Россией и Украиной состоится обмен телами погибших военнослужащих. Других подробностей, включая количество тел для обмена, он не привел.

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