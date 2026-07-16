В Минобороны России раскрыли успехи работы ПВО за сутки Российская ПВО за сутки сбила 802 беспилотника ВСУ и восемь авиабомб

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 802 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и восемь управляемых авиабомб ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, были перехвачены пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 802 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — следует из сообщения.

В ведомстве привели обновленные данные о суммарных потерях украинской стороны с начала специальной военной операции. Согласно сводке, за это время сбиты 673 самолета, 284 вертолета, 182 526 беспилотников, а также уничтожены 666 зенитных ракетных комплексов, 30 174 танка и других бронемашин, 1 758 боевых машин РСЗО, 35 783 орудия полевой артиллерии и минометов и 66 603 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее ВС РФ поразили в Киеве промышленное предприятие логистической компании «Рапид», осуществляющее сборку и хранение беспилотников большой дальности. Помимо мощностей по производству дронов самолетного типа, на данном объекте было организовано складирование дефицитных иностранных комплектующих.