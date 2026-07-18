Герасимов озвучил главную задачу российской группировки войск «Запад»

Освобождение ДНР является главной задачей группировки «Запад», которую она решает совместно с группировками Южная и «Центр», заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и частями группировки «Запад» и заслушал доклады командования, передает Минобороны России в МАКСе.

Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад», — освобождение совместно с группировками Южная и «Центр» территории Донецкой Народной Республики, — заявил генерал.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил американскому коллеге Дональду Трампу по телефону, что военные ВС РФ полностью возьмут под контроль все укрепленные рубежи ВСУ в Донбассе. Путин подчеркнул: освобождение Константиновки — важный этап освобождения всей ДНР.

Кроме того, Герасимов заявил, что российские войска продолжают наступление по всем направлениям. По его словам, наступательные действия ведет Объединенная группировка войск.

Также он доложил Путину, что удары по украинским оборонным предприятиям серьезно снизили возможности Киева по выпуску дальнобойного оружия. Доклад прозвучал на встрече с президентом.