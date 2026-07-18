Американец-пенсионер покорил вершину самой высокой точки Килиманджаро

Американский пенсионер Арт Улен может стать самым пожилым покорителем пика Ухуру горы Килиманджаро, если его достижение подтвердит Книга рекордов Гиннесса, сообщает издание Daily News. Мужчина поднялся на самую высокую точку Африки в день своего 90-летия.

По данным издания, врач-пенсионер достиг пика Ухуру на Килиманджаро 13 июля, поднявшись на высоту 5895 метров. На вершине горы участники восхождения отпраздновали день рождения Улена танцами и песнями, а также преподнесли ему торт.

Для Арта Улена это восхождение стало далеко не первым. Еще в 2011 и 2013 годах альпинист достигал вершины горы. В 2022 году он предпринял еще одну попытку, однако состояние здоровья не позволило ему дойти до конца.

Книга рекордов Гиннесса еще не подтвердила достижение Улена. На данный момент официальным рекордсменом является американка Энн Лоримор, которая покорила пик Ухуру в 2013 году в возрасте 89 лет.

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