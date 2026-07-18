Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 18:37

Американец-пенсионер покорил вершину самой высокой точки Килиманджаро

Daily News: 90-летний американец забрался на пик Ухуру горы Килиманджаро

Фото: Stefan Auth/imageBROKER.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский пенсионер Арт Улен может стать самым пожилым покорителем пика Ухуру горы Килиманджаро, если его достижение подтвердит Книга рекордов Гиннесса, сообщает издание Daily News. Мужчина поднялся на самую высокую точку Африки в день своего 90-летия.

По данным издания, врач-пенсионер достиг пика Ухуру на Килиманджаро 13 июля, поднявшись на высоту 5895 метров. На вершине горы участники восхождения отпраздновали день рождения Улена танцами и песнями, а также преподнесли ему торт.

Для Арта Улена это восхождение стало далеко не первым. Еще в 2011 и 2013 годах альпинист достигал вершины горы. В 2022 году он предпринял еще одну попытку, однако состояние здоровья не позволило ему дойти до конца.

Книга рекордов Гиннесса еще не подтвердила достижение Улена. На данный момент официальным рекордсменом является американка Энн Лоримор, которая покорила пик Ухуру в 2013 году в возрасте 89 лет.

Ранее троих российских туристов, заблудившихся в высокогорье турецкой провинции Ризе, нашли и эвакуировали. Спасенные граждане находятся в удовлетворительном состоянии. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

США
Книга рекордов Гиннесса
горы
пенсионеры
Африка
Килиманджаро
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хакеры захватили сайт президента одной страны и требуют выкуп в биткоинах
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Серябкина рассказала о недавней травме во время гастрольного тура
Самосвал уронил зловонный груз и устроил фекальный апокалипсис в Петербурге
Дожди, влажность и похолодание до +16: погода в Москве в конце августа
Источник объяснил, изменится ли стратегия ВСУ после отставки Сырского
«Даже не сомневайтесь»: Лопырева ответила, кто выиграет ЧМ-2026
Российские войска выбили украинских бойцов еще из одного населенного пункта
Военблогер Земцов получил срок по делу об угрозах и о повреждении имущества
Венгрия неожиданно «подложила свинью» Украине на пути в ЕС
Скандал вокруг «Скалы» связали с кампанией Федорова против Сырского
На Украине объяснили, чьей стратегии придерживается Сырский
Американец-пенсионер покорил вершину самой высокой точки Килиманджаро
Герасимов заявил, что ВС РФ сломили оборону ВСУ в Красном Лимане
Герасимов раскрыл ситуацию на линии боевого соприкосновения
Стало известно, почему солдаты ВСУ недовольны Сырским
Минздрав раскрыл детали массового отравления на Ставрополье
Ужин Трампа с корреспондентами пройдет при усиленной охране
Авария в Домодедово унесла жизнь инспектора полиции
Известный музыкант сделал неожиданное заявление о России
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.