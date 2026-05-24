Фестиваль цветов в узбекском Намангане вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Стартовавший в узбекском городе Наманган 65-й Международный фестиваль цветов вошел в Книгу рекордов Гиннесса — для него вручную было высажено более 29,4 млн растений, сообщает Guinness World Records. Праздник продлится почти два месяца и, как ожидается, соберет около 5 млн гостей.

Использование техники для посадки было строго запрещено, а минимальное требование Книги рекордов составляло 1 млн цветов. Администрация Наманганской области сумела высадить 29 406 384 цветка за один месяц. Официальный судья Guinness World Records Шейда Субаши отметила, что благодаря замечательной координации город превратился в прекрасное место, где цветы, единство и совершенство стали символом. Фестиваль проходит с 1961 года, международный статус он получил в 2018 году.

Ранее десятилетний Ратмир Гончар из Махачкалы вписал свое имя в Книгу рекордов России пять раз. Школьник несколько лет улучшал результаты в ходьбе на руках, а недавно установил мировой рекорд, поднявшись на 144 ступени девятиэтажного дома. Родители долгое время считали увлечение сына обычной шалостью и не планировали растить из него профессионального чемпиона.