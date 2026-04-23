23 апреля 2026 в 16:07

Десятилетний россиянин установил пять рекордов

Мальчик из Махачкалы установил пять рекордов России по ходьбе на руках

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости
Десятилетний Ратмир Гончар из Махачкалы вписал свое имя в Книгу рекордов России пять раз, передает «КП — Северный Кавказ». Школьник несколько лет улучшал результаты в ходьбе на руках, а недавно установил мировой рекорд, поднявшись на 144 ступени девятиэтажного дома.

Родители долгое время считали увлечение сына обычной шалостью и не планировали растить из него профессионального чемпиона. Все изменилось после случайной встречи на городском пляже, когда способностями ребенка заинтересовались окружающие. Мама Ратмира вспоминает, что один из прохожих призвал их обратить внимание на талант сына.

Родители, вы чего? Вы посмотрите, у вас самородок растет! Попробуйте! — вспомнила слова прохожего мама рекордсмена.

После этого семья подала первую заявку, положив начало серии спортивных достижений юного атлета на национальном и мировом уровнях. Помимо ходьбы на руках, Ратмир серьезно занимается борьбой и мечтает в будущем попасть на Олимпийские игры. Мальчик самостоятельно ставит перед собой цели, будь то новые дистанции или участие в федеральных телешоу, без давления со стороны взрослых. Сейчас Ратмир продолжает тренировки, совмещая спорт с увлечением футболом и поездками в горы.

Ранее девятилетний шахматист Роман Шогджиев побил мировой рекорд и получил звание международного мастера. Достижение он получил на турнире RadnickiChess IM, который прошел в Белграде. Школьник также вошел в тройку лучших игроков, которые набрали более 2300 очков рейтинга Эло до 10 лет.

Общество
дети
Спорт
рекорды
