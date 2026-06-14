Минздрав раскрыл результаты борьбы с ВИЧ в России Минздрав РФ: уровень заболеваемости ВИЧ с 2016 года снизился на 48%

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась почти на 50% с 2016 года, в то время как охват пациентов антиретровирусной терапией вырос в 2,3 раза, подсчитали в Минздраве РФ. Согласно документу, в Российской Федерации за период реализации государственной стратегии зафиксировано падение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 48%, снизившись с 59,2 на 100 тыс. населения в 2016 году до 30,9 в 2025 году.

При этом охват пациентов антиретровирусной терапией за этот же период увеличился в 2,3 раза, достигнув 91,8% в 2025 году, что превышает показатель 2024 года. Предварительно, число новых случаев ВИЧ-инфекции с 2016 года сократилось более чем вдвое, составив в 2025 году 43,2 тыс. человек.

Ранее объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) предупредила о серьезном кризисе в борьбе с ВИЧ, вызванном сокращением иностранной помощи администрации президента США Дональда Трампа. Число людей, получающих доконтактную профилактику ВИЧ (PrEP), сократилось на 38% в 2025 году по сравнению с 2024 годом в 62 странах.