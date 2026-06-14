Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 04:08

Минздрав раскрыл результаты борьбы с ВИЧ в России

Минздрав РФ: уровень заболеваемости ВИЧ с 2016 года снизился на 48%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась почти на 50% с 2016 года, в то время как охват пациентов антиретровирусной терапией вырос в 2,3 раза, подсчитали в Минздраве РФ. Согласно документу, в Российской Федерации за период реализации государственной стратегии зафиксировано падение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 48%, снизившись с 59,2 на 100 тыс. населения в 2016 году до 30,9 в 2025 году.

При этом охват пациентов антиретровирусной терапией за этот же период увеличился в 2,3 раза, достигнув 91,8% в 2025 году, что превышает показатель 2024 года. Предварительно, число новых случаев ВИЧ-инфекции с 2016 года сократилось более чем вдвое, составив в 2025 году 43,2 тыс. человек.

Ранее объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) предупредила о серьезном кризисе в борьбе с ВИЧ, вызванном сокращением иностранной помощи администрации президента США Дональда Трампа. Число людей, получающих доконтактную профилактику ВИЧ (PrEP), сократилось на 38% в 2025 году по сравнению с 2024 годом в 62 странах.

Здоровье
Россия
ВИЧ
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Флориде вертолет перевернулся и врезался в самолет
Россияне пожаловались на произвол швейцарских банков
Перечислены категории россиян, имеющих право на две пенсии
«Вас дискобомбулируют»: Трамп обратился к своим противникам
Минздрав раскрыл результаты борьбы с ВИЧ в России
Новая волна арестов по делу о наркотиках в Турции: кого задержали, детали
Перечислены новые правила по кредитам, вступающие в силу с 1 июля
Сенатор перечислил все пособия для неработающих матерей
Матч Марокко и Бразилии на чемпионате мира не выявил сильнейшего
Спящий вулкан в Йемене поглотил альпиниста по прозвищу Человек-паук
«Болезненный ответ»: РФ пригрозила Польше за дипнедвижимость
Российские силы создают огневой мешок для ВСУ в ДНР
В Госдуме предложили увеличить денежную поддержку доноров
Скандалы, санкции Украины, мечты о четвертом ребенке: как живет Тодоренко
Борщевой набор в мае стал доступнее для россиян
В МИД РФ оценили вероятность диалога Путина и Трампа на саммите АТЭС
Сырского осудили в ВСУ за «винегрет» из нацистов и неподготовленных бойцов
В Хабаровском крае при столкновении поезда и Lexus погиб человек
В РККДМР озвучили, как скоро решится вопрос с «Силой Сибири — 2»
Либералы и консерваторы США и Канады захотели передела границ
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.