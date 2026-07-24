Банда сутенеров заставляла подростков заниматься проституцией

Правоохранители пресекли деятельность банды сутенеров в Иркутской области, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. Обвинения в организации занятия проституцией и вовлечении в это несовершеннолетних предъявлено 11 местным жителям.

Следственными органами СК России по Иркутской области 11 местных жителей обвиняются в зависимости от роли и степени участия каждого в организации и вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних, — отметили в ведомстве.

По данным следствия, с марта 2019 года по июль 2026 года на территории Иркутска и прилегающего района фигуранты создали сеть нелегальных фирм для оказания сексуальных услуг. Для работы в них злоумышленники привлекли девушек, часть из которых не достигла возраста 18 лет.

В ходе операции силовики задержали двух лидеров и девять активных участников сообщества. Одному из них удалось добраться до границы, однако его поймали по пути в Монголию. Суд удовлетворил ходатайство следствия об отправке девяти подозреваемых в СИЗО, еще двоих поместили под домашний арест.

Ранее прокуратура Нидерландов потребовала приговорить двух братьев с Украины к восьми и 10 годам тюремного заключения. Их обвиняют в сексуальной эксплуатации пятерых несовершеннолетних и организации детской проституции. Среди потерпевших — четыре девочки и один мальчик, двоим из которых было по 14 лет.