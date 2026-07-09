Двое украинцев торговали телами детей через интернет Двух украинцев требуют посадить за сексуальную эксплуатацию детей в Нидерландах

Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить двух братьев с Украины к восьми и 10 годам тюремного заключения, сообщил портал NU.nl. Их обвиняют в сексуальной эксплуатации пятерых несовершеннолетних и организации детской проституции.

Обвиняемым 22 и 25 лет. Среди потерпевших — четыре девочки и один мальчик, двоим из которых было по 14 лет. Все они являются беженцами с Украины. Согласно версии следствия, братья вовлекли несовершеннолетних в преступную деятельность, установив с ними близкие отношения. Некоторые из детей получили обещания о высоком заработке. Потерпевших подвергали жестокой сексуальной эксплуатации, предлагая соответствующие услуги через интернет-платформы.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил, что ЕК выступила с инициативой лишить статуса временной защиты новоприбывших украинских беженцев призывного возраста. Предложение такого рода выдвигается впервые. Окончательное решение по нему должен принять Совет ЕС.

До этого сообщалось, что в ирландском городе Корк местные власти начали процесс выселения украинских беженцев из гостиницы, где они проживали с 2022 года. Правительство уже дало жесткое указание многочисленным жителям отеля Trabolgan Holiday Centre в пригороде Миддлтон готовиться к переезду в ближайшие недели.