Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 18:13

В Ирландии начали выселять украинских беженцев

Власти Ирландии решили освободить отель с украинскими беженцами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В ирландском городе Корк местные власти начали процесс выселения украинских беженцев из гостиницы, где они проживали с 2022 года, сообщает Irish Mirror. По данным информационного портала, правительство страны уже дало жесткое указание многочисленным жителям отеля Trabolgan Holiday Centre в пригороде Миддлтон готовиться к переезду в ближайшие недели.

В защиту оказавшихся под угрозой выселения граждан Украины открыто выступил местный депутат от социал-демократов Лиам Куэйд. После этого заявления политик столкнулся с жесткой травлей в социальных сетях, где неизвестные пользователи начали называть его «предателем».

Эта враждебность не помешает мне выполнять свою работу. Напротив, она еще больше укрепляет мою решимость поддерживать жителей, — сказал Куэйд.

Газета The Times также сообщала, что власти Ирландии уже рассматривают возможность масштабной депортации 16 тыс. украинских беженцев, преимущественно мужчин призывного возраста. Для реализации этой политики возвращения домой Дублин планирует расторгнуть контракты на размещение и предложить мигрантам денежные компенсации до €10 тыс. (841 тыс. рублей) на семью за добровольный выезд.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер предложил сократить выплаты на содержание украинских беженцев для повышения качества жизни граждан ФРГ. По его словам, стабилизация бюджета также может быть достигнута за счет роста числа высылок и повсеместного внедрения платежных карт для беженцев.

Европа
Ирландия
Украина
беженцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Эдинбурге предъявили обвинения мужчине, ранившему пять мусульман
Стала известна скандальная подробность отравления блогерши Астер в Японии
На юге Москвы загорелось здание с парикмахерскими и магазинами
Умер мобилизованный в ВСУ популярный тиктокер
Подростки с электрошокером напали на водителя автобуса
Заминированные купюры нашли в российском регионе
Россияне застряли на канатной дороге из-за грозы
Володин раскрыл, где нужно принять законы о геноциде народа СССР
Учителя «закрыли» на 20 лет за накачку наркотиками и изнасилование ученицы
Первый раунд переговоров между США и Ираном завершился
Разбитое лицо, скандальное видео, развод с женой: как живет Дмитрий Дибров
«Пляжная судья» поплатилась за вынесение решений из сочинских «шезлонгов»
«Ошибка хуже преступления»: Туск высказался о конфликте Варшавы и Киева
В Ирландии начали выселять украинских беженцев
Российская армия поразила украинский склад топлива беспилотниками «Герань»
Трамп дал громкое обещание на фоне всплеска убийств в Чикаго
Названы вероятные цели угроз Зеленского в адрес Белоруссии
Трамп обсуждает нестандартный вариант борьбы с «Хезболлой»
Ушел из жизни тренер победителей Олимпийских игр
Володин предложил Польше выбрать сторону в вопросе Украины
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.