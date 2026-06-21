В Ирландии начали выселять украинских беженцев

В ирландском городе Корк местные власти начали процесс выселения украинских беженцев из гостиницы, где они проживали с 2022 года, сообщает Irish Mirror. По данным информационного портала, правительство страны уже дало жесткое указание многочисленным жителям отеля Trabolgan Holiday Centre в пригороде Миддлтон готовиться к переезду в ближайшие недели.

В защиту оказавшихся под угрозой выселения граждан Украины открыто выступил местный депутат от социал-демократов Лиам Куэйд. После этого заявления политик столкнулся с жесткой травлей в социальных сетях, где неизвестные пользователи начали называть его «предателем».

Эта враждебность не помешает мне выполнять свою работу. Напротив, она еще больше укрепляет мою решимость поддерживать жителей, — сказал Куэйд.

Газета The Times также сообщала, что власти Ирландии уже рассматривают возможность масштабной депортации 16 тыс. украинских беженцев, преимущественно мужчин призывного возраста. Для реализации этой политики возвращения домой Дублин планирует расторгнуть контракты на размещение и предложить мигрантам денежные компенсации до €10 тыс. (841 тыс. рублей) на семью за добровольный выезд.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер предложил сократить выплаты на содержание украинских беженцев для повышения качества жизни граждан ФРГ. По его словам, стабилизация бюджета также может быть достигнута за счет роста числа высылок и повсеместного внедрения платежных карт для беженцев.