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01 августа 2026 в 09:53

ВС России атаковали склад, где хранили и производили детали для дронов ВСУ

ВС РФ ударили по складу в Вишневом, где собирались комплектующие для дронов ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по логистическому центру в Вишневом в Киевской области, где хранились детали для производства дронов, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в мессенджере МАКС. Кроме того, там собирали и хранили боевые части, используемые в беспилотниках большой дальности.

В Киевской области поражен логистический центр Вишневое, осуществлявший прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих (агрегатов) для производства беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, на его базе было налажено производство компонентов для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также сборка и хранение боевых частей, используемых в БПЛА большой дальности, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска в ходе ночных ударов по Киеву поразили предприятие «Киев-21», завод «Буревестник» и объект «Радиоизмеритель». На предприятии «Киев-21» велась сборка и хранение БПЛА-перехватчиков моделей «Дэд Флай», «Оса Камикадзе», «Линк Дрон» и «Тандер».

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