Туристы в Турции начали отказываться от отелей

Туристы в Турции выбирают размещение в апартаментах и домах вместо традиционных отелей, сообщила РИА Новости представитель туриндустрии Дениз Кашыр. Данный сдвиг обусловлен поиском более бюджетных решений из-за роста цен на отдых.

Повышение расходов на проживание, транспорт и отдых заставляет туристов искать более экономичные варианты. Спрос на отдых не исчезает, он лишь меняет формат: все больше людей предпочитают апартаменты и дома, которые позволяют сократить расходы и чувствовать себя как дома, — сказала собеседница агентства.

По данным Института статистики Турции TÜİK, которые комментирует Кашыр, туристический сектор Турции во втором квартале 2026 года продемонстрировал спад: доходы сократились на 2,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а поток иностранных туристов уменьшился на 5,1 %. Статистика также показывает, что 60,3 % граждан Турции, проживающих за границей, посетили страну в этом квартале с целью навестить родных и друзей — это свидетельствует о растущей популярности более бюджетных и комфортных вариантов отдыха.

Ранее генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова заявила, что даже при гипотетическом исключении Испании из Шенгенской зоны по инициативе премьера Италии Джорджи Мелони отмены виз для российских туристов не произойдет. По ее словам, сам порядок въезда остался прежним, а такое решение европейских властей было направлено исключительно на применение санкций к Мадриду за ненадлежащий контроль внешней границы в Сеуте.