Названа стоимость самых дорогих апартаментов в Москве

Самые дорогие апартаменты на первичном рынке недвижимости Москвы сейчас продаются за 3,43 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Этот объект представляет собой гигантский пентхаус площадью почти 1,7 тыс. квадратных метров в элитном жилом комплексе на Софийской набережной. По словам экспертов, жилой комплекс примечателен уникальными форматами жилья с высотой потолков, достигающей семи метров.

Вторую строчку столичного рейтинга заняли просторные апартаменты в комплексе на Тверской улице площадью более тысячи квадратных метров. Стоимость этого объекта составляет 3,2 млрд рублей, что делает его одним из самых дорогих предложений в городе. Цена одного квадратного метра здесь достигает 3 млн рублей, демонстрируя самый высокий показатель в сегменте.

Почетное третье место досталось лоту за 2,3 млрд рублей в клубном доме на Кузнецком мосту. Данный проект создан на основе тщательно восстановленного исторического памятника архитектуры 19 века.

Представленные объекты демонстрируют устойчивый интерес покупателей к элитным апартаментам в историческом центре Москвы, — добавила эксперт по недвижимости Ольга Кузнецова.

Ранее аналитики заявили, что спрос на аренду элитной недвижимости в России в 2026 году сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне был зафиксирован месячный рост спроса на 17%.