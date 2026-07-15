Аналитики указали на падение спроса на аренду элитного жилья в России Спрос на аренду элитного жилья в России упал на 10%

В первом полугодии 2026 года спрос на аренду элитной недвижимости в России сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Intermark Городская Недвижимость». В июне был зафиксирован месячный рост спроса на 17%.

Аналитики компании зафиксировали изменение структуры потребительских предпочтений. За год доля запросов на двухспальные квартиры сократилась с 41% до 30%, тогда как интерес к объектам с одной и тремя спальнями вырос — до 25% и 27% соответственно.

Объем предложения на рынке в июне текущего года увеличился на четверть по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года. Специалисты связывают эту динамику с переходом части арендаторов в сегмент собственного жилья, высокими ставками аренды в премиум-классе и снижением числа иногородних съемщиков, переориентирующихся на более доступные варианты.

Ранее сообщалось, что лидерами рейтинга российских регионов по доступности жилья для семей с одним ребенком стали Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Крым и Севастополь замкнули список. Доступность жилья за год снизилась в большинстве российских регионов, отметили в источнике. Они пояснили, что рост зарплат лишь частично компенсировал подорожание квартир и снижение ставок по банковским депозитам.