Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко и его супруга втайне от школы корректировали историческое образование своей дочери, поскольку в учебном заведении ей преподносили Степана Бандеру как героя Украины. Он признался в разговоре с РИА Новости, что старался внимательно изучать все материалы по истории, которые задавали ребенку, чтобы быть в курсе того, что она рассказывает на уроках.

Дочка как раз в 2025 году пошла в пятый класс. И началась история. <...> Работая с ребенком над уроками, я старался все перечитывать, что ей задают, что она там будет мне, как говорится, домашнее задание рассказывать. Мы объясняли ребенку, как оно было на самом деле, как оно есть на самом деле, — заявил Липко.

Когда девочка пришла домой и сообщила, что в школе ей рассказывали о Бандере как о национальном герое, родители пригласили дочь для беседы, изложив ей известные им факты о деятельности этой личности и его отношении к людям. Дочь удивилась противоречию между школьной версией и словами родителей, на что те объяснили ей, что в школе имеет место политическая агитация.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что фреска с изображением Степана Бандеры в украинском соборе является «супернеоязычеством». Она отметила, что неоязычество и раньше набирало популярность на Украине, однако тогда люди обращались к дохристианским верованиям. Дипломат добавила, что сегодня объектом поклонения служат уже не духи и природные явления, как это было в старину.