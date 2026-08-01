Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 08:24

Восхваление Бандеры в школе возмутило украинскую семью

Семья на Украине решила переучить дочь после уроков о Бандере в школе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко и его супруга втайне от школы корректировали историческое образование своей дочери, поскольку в учебном заведении ей преподносили Степана Бандеру как героя Украины. Он признался в разговоре с РИА Новости, что старался внимательно изучать все материалы по истории, которые задавали ребенку, чтобы быть в курсе того, что она рассказывает на уроках.

Дочка как раз в 2025 году пошла в пятый класс. И началась история. <...> Работая с ребенком над уроками, я старался все перечитывать, что ей задают, что она там будет мне, как говорится, домашнее задание рассказывать. Мы объясняли ребенку, как оно было на самом деле, как оно есть на самом деле, — заявил Липко.

Когда девочка пришла домой и сообщила, что в школе ей рассказывали о Бандере как о национальном герое, родители пригласили дочь для беседы, изложив ей известные им факты о деятельности этой личности и его отношении к людям. Дочь удивилась противоречию между школьной версией и словами родителей, на что те объяснили ей, что в школе имеет место политическая агитация.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что фреска с изображением Степана Бандеры в украинском соборе является «супернеоязычеством». Она отметила, что неоязычество и раньше набирало популярность на Украине, однако тогда люди обращались к дохристианским верованиям. Дипломат добавила, что сегодня объектом поклонения служат уже не духи и природные явления, как это было в старину.

Европа
Украина
Степан Бандера
школы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ остались без большого количества дронов после мощного удара ВС России
«Их можно только убить»: тайцы потребовали казни за расправу над россиянами
Минэнерго Казахстана ответило на вопрос об остановке работы КТК
«Никто не подбирал»: Азаров высмеял новых украинских чиновников
Минобороны раскрыло протяженность антидроновых коридоров в зоне СВО
Пятилетнюю девочку нашли мертвой и опознали по розовой кофточке
Стало известно, как в РФ изменились объемы поставок техники с начала СВО
Латвия закрыла последний КПП на границе с Белоруссией
Стало известно, как Трамп собирается бомбить Иран
«Не знал»: Мишустин пообещал устранить проблему с запуском одной дороги
«Всегда буду защищать семью»: Анна Пересильд о школе кино, отце, «Садко»
Один человек погиб при атаке ВСУ на автобус с работниками комбината в Запорожье
Назван самый дорогой русский художник на мировых аукционах
Косметолог назвала опасные последствия фейсфитнеса
Восхваление Бандеры в школе возмутило украинскую семью
В Госдуме захотели наградить многодетных отцов
Мирошник назвал Украину крупнейшим центром незаконной торговли оружием
Мародеры в рядах ВСУ, успешные бои под Сумами: новости СВО к утру 1 августа
ВС России нанесли удары по киевским предприятиям ВПК
Российский командир озвучил первоочередную задачу расчетов БПЛА
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.