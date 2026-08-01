В Госдуме захотели наградить многодетных отцов

Учредить государственную награду «За воспитание детей» для отцов с тремя и более детьми по образцу звания «Мать-героиня» предложил лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов. Он пояснил, что речь идет о федеральном отличии, которым будут награждаться мужчины, достойно вырастившие минимум троих детей, обеспечившие их образование и нравственное становление.

У нас есть звание «Мать-героиня», и это правильно — материнский подвиг должен быть отмечен государством. Но отцовский вклад в воспитание детей не менее важен. Крепкая семья держится на двух плечах. Поэтому предлагаю учредить государственную награду для многодетных отцов, — заявил парламентарий.

Он выразил убеждение, что такая мера укрепит институт отцовства и повысит престиж многодетных семей. По его мнению, инициатива также поспособствует формированию в обществе образа успешного отца, для которого семья и воспитание потомков являются одними из ключевых жизненных приоритетов.

Ранее Миронов предложил ввести ежемесячную «родительскую зарплату» для одного из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей. По его мнению, размер этой выплаты должен быть не ниже прожиточного минимума.