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01 августа 2026 в 09:51

ФСБ задержала двоих россиян за госизмену

ФСБ задержала в Рязанской и Вологодской областях двоих россиян за госизмену

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Рязанской и Вологодской областях задержаны двое граждан России по подозрению в государственной измене, сообщил Центр общественных связей ФСБ. В ведомстве уточнили, что мужчины действовали в интересах украинских спецслужб.

Федеральной службой безопасности в Рязанской и Вологодской областях пресечена противоправная деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб, — заявили в ведомстве.

Первый задержанный, 48-летний мужчина, планировал перейти на сторону ВСУ и принять участие в боевых действиях против российской армии. Для этого он самостоятельно вышел на связь с представителями Главного управления разведки МО Украины.

Второй фигурант, 25-летний мужчина, задержан в Великоустюгском округе Вологодской области. По данным ФСБ, он был завербован сотрудником СБУ и оказывал содействие украинским вербовщикам в подборе кандидатов для совершения диверсий и террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры региона.

Ранее жителя Мелитополя приговорили к 24 годам лишения свободы по делу о государственной измене. По данным суда, мужчина хранил дома взрывчатые вещества и был связан с украинской разведкой. Следствие считает, что представитель Киева связался с ним в 2022 году и предложил вступить в созданное террористическое сообщество для содействия Украине.

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