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24 июля 2026 в 11:25

Ивашкино, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 24 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 24 июля? Что происходит у Алексеево-Дружовки, Белицкого, Белого Колодезя, Волчанска, Дробышево, Захаровки, Заречного, Ивановки, Ивашкино, Константиновки, Колодезного, Казачьей Лопани, Красного Лимана, Макарово, Николаевки, Сергеевки, Терноватого, Устиновки, Харькова и Юрченково?

WarGonzo

На Добропольском направлении ВС РФ расширяют контроль территорий южнее Сергеевки, МО РФ сообщило об освобождении Белицкого, есть продвижение в сторону населенного пункта Золотой Колодезь, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«На Гуляйпольском направлении ВС РФ продвигаются в районе Ровного и Копани в сторону Долинки. Идут бои в Терноватом. Западнее Лесного войска РФ наступают в направлении Любицкого. На Константиновском направлении войска РФ вошли в Алексеево-Дружковку. Идут бои на участке между Константиновкой и Николайпольем. Есть продвижение в Николаевке. В Красном Лимане ВС РФ продолжают планомерную зачистку и продвижение вдоль автодороги в направлении Заречного. Идут бои на рубежах Дробышево, Ставки и Озерное. Войска РФ расширяют зону контроля на участке Тихоновка — Васютинское», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Северный ветер»

ВС России на Харьковском направлении продолжают расширять полосу безопасности, были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах Харькова, Макарово, Слатиного, Белого Колодезя, Рубежного, Бугаевки, Ивановки, Ольховатки, Ивашкино, Черного, Купино и Золочева.

«ВС РФ продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на двенадцати участках до 800 метров. Стрелковые бои продолжаются в селах Ивановка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района», — указали военкоры.

Также «Северный ветер» сообщил об освобождении сел Ивашкино и Захаровка в Харьковской области.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Великобурлукском направлении ВС РФ продолжают стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в районе села Устиновка, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«В Краснопольском районе бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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