Харьковская область стала на шаг ближе к полному освобождению от ВСУ

Харьковская область стала на шаг ближе к полному освобождению от ВСУ Бойцы группировки войск «Север» освободили село Ивашкино в Харьковской области

Группировка войск «Север» освободила село Ивашкино в Харьковской области после боев, в ходе которых солдаты ВСУ из 129-й отдельной механизированной бригады были выбиты из населенного пункта, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

В операции по освобождению участвовали штурмовые подразделения 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады (горной) и 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север». Они выбили противника из северо-западной окраины Купянского района и установили контроль над населенным пунктом.

В ходе штурма позиции в Ивашкино удерживали бывшие заключенные, входящие в состав 129-й бригады ВСУ, часть из которых предпочла сдаться в плен. Освобождение позволило российским военнослужащим также выйти на окраины соседнего села Устиновка, которое еще недавно играло роль важного логистического узла противника на данном участке фронта.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские подразделения в районе Любицкого Запорожской области испытывают нехватку сил, однако продолжают предпринимать попытки сдержать продвижение российских войск. Он также указал, что ВС РФ контролируют около половины населенного пункта.