Гидросамолет загорелся в США во время аварийной посадки

В США вспыхнул гидросамолет с 10 пассажирами на борту при попытке аварийной посадки у острова Вашингтон, сообщает газета Seattle Times. Все люди выжили, однако один человек находится в критическом состоянии, а некоторые получили ранения.

Одномоторный самолет de Havilland DHC-3 разбился в заливе Меллоу у острова Сусия, расположенном примерно в 150 километрах к северу от Сиэтла. Благодаря пилоту все пассажиры сумели покинуть самолет еще до начала сильного пожара. Самолет направлялся в гавань Рош, расположенную примерно в 30 километрах от места падения. Причину аварийной посадки и пожара устанавливает следствие.

Ранее военный самолет потерпел крушение во время тренировочного полета в Одинцовском районе. Пилот успел катапультироваться. Самолет упал у Москвы-реки поблизости от села Луцино. По информации источника, никто не пострадал, на место выехали экстренные службы.

До этого американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry передал сигнал общей аварийной ситуации во время полета над Саудовской Аравией. Это произошло после того, как Центральное командование США объявило о начале новых ударов по Ирану.