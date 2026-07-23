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23 июля 2026 в 09:06

Самолет ВВС США подал сигнал тревоги после анонса ударов по Ирану

Самолет ВВС США подал сигнал тревоги в небе над Саудовской Аравией

Фото: 54/Sebastian Sendlak/Global Look Press
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Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry передал сигнал общей аварийной ситуации во время полета над Саудовской Аравией, сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные. Это произошло после того, как Центральное командование США объявило о начале новых ударов по Ирану.

Как следует из данных сервисов отслеживания полетов, воздушное судно передает код 7700. Он используется для обозначения общей аварийной ситуации на борту. Такой сигнал может свидетельствовать о технической неисправности, пожаре, нехватке топлива или другой экстренной ситуации.

Ранее американский истребитель F-35A Lightning II подал сигнал аварийной ситуации и пропал с радаров. Это произошло на подлете к Аравийскому полуострову. С воздушного судна был передан сигнал под кодом 7700.

До этого американский самолет-заправщик KC-135 ВВС США, вылетевший с авиабазы в ОАЭ, подал сигнал тревоги в воздушном пространстве над Персидским заливом. Сразу после подачи сигнала лайнер изменил курс и направился в сторону столицы Катара — Дохи.

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