10 мая 2026 в 12:51

Истребитель F-35 исчез у Аравийского полуострова после сигнала бедствия

Истребитель F-35 Истребитель F-35 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американский истребитель F-35A Lightning II подал сигнал аварийной ситуации и пропал с радаров, пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы Flightradar24. Это произошло на подлете к Аравийскому полуострову.

С воздушного судна был передан сигнал под кодом 7700. Это может означать отказ двигателя, пожар, разгерметизацию или медэкстренную ситуацию на борту, однако точные причины ЧП пока неизвестны. Кроме того, не указаны ни пункт вылета, ни пункт назначения истребителя.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании S7, который выполнял рейс из Новосибирска в Баку, был экстренно развернут в воздушном пространстве Казахстана и совершил посадку в Омске. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

До этого пассажирский вертолет Ми-8Т вахтовиков совершил жесткую посадку в Усинске в Коми. На место направили группу пожарно-спасательного гарнизона. По предварительной информации, на борту находились 24 человека — 21 пассажир и три члена экипажа. За медицинской помощью обратились 10 человек.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
