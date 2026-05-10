Истребитель F-35 исчез у Аравийского полуострова после сигнала бедствия

Американский истребитель F-35A Lightning II подал сигнал аварийной ситуации и пропал с радаров, пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы Flightradar24. Это произошло на подлете к Аравийскому полуострову.

С воздушного судна был передан сигнал под кодом 7700. Это может означать отказ двигателя, пожар, разгерметизацию или медэкстренную ситуацию на борту, однако точные причины ЧП пока неизвестны. Кроме того, не указаны ни пункт вылета, ни пункт назначения истребителя.

