Самолет ВВС США подал сигнал об аварийной ситуации на борту

Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II передал сигнал 7700, который используется при чрезвычайной или аварийной ситуации на борту, свидетельствуют данные Flightradar24. По данным сервиса, маршрут самолета проходил над Оманским заливом и территорией Омана. При этом сведения о пункте вылета, месте назначения и причинах подачи сигнала пока отсутствуют.

Согласно информации, самолет с регистрационным номером 13-5067 вылетел около 11:04 мск. В настоящее время истребитель находится в воздушном пространстве ОАЭ на высоте около 3 тыс. метров и продолжает движение в юго-западном направлении.

Ранее американский самолет-заправщик KC-135 ВВС США, вылетевший с авиабазы в ОАЭ, подал сигнал тревоги в воздушном пространстве над Персидским заливом. После воздушное судно изменило курс и направилось в сторону Дохи.

До этого шведский самолет радиолокационной разведки S102B Korpen заметили у северо-западных границ России после атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область. Он пролетел вдоль восточной части Финляндии на север, после чего развернулся.