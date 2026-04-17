Шведский военный самолет заметили у границ РФ после атаки ВСУ на Ленобласть

Шведский самолет радиолокационной разведки S102B Korpen заметили у северо-западных границ России после атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область, свидетельствуют данные портала FlightRadar24. Ранее глава региона Александр Дрозденко сообщил, что над областью сбили 12 БПЛА, пострадавших нет.

Сразу после атаки украинских БПЛА самолет ВВС Швеции пролетел вдоль восточной части Финляндии на север, после чего развернулся. В настоящее время информация о рейсе уже пропала. Аналогичные маршруты S102B Korpen выполнял 13, 14 и 16 апреля.

Ранее шведский самолет заметили поблизости от границы РФ и Финляндии. Воздушное судно, базирующееся в Мальме, вылетело из города Тампере. Иностранная разведка активизировалась практически сразу после налета украинских беспилотников на порт Усть-Луга.

Перед этим британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint пролетел над Черным морем. Отправным пунктом стала база Уоддингтон в Великобритании. Борт пролетел над территорией Румынии, достиг восточной части акватории Черного моря, после чего развернулся и сделал петлю в сторону запада.