Британский самолет-разведчик засветился у границ России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint пролетел над Черным морем, передает РИА Новости со ссылкой на полетные данные. Отправным пунктом стала база Уоддингтон в Великобритании.

Самолет пролетел над территорией Румынии и достиг восточной части Черного моря, после чего развернулся и сделал петлю в сторону запада. По данным на 18:40 мск, борт снова направился на восток. Других подробностей полета пока нет.

До этого британский Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил разведывательный полет в акватории Черного моря. Борт был замечен вблизи Крымского полуострова.

Американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II до этого вновь был замечен над нейтральными водами Черного моря, где он совершил уже несколько кругов над акваторией. Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце.

Кроме того, шведский самолет провел активную разведку вдоль границы России и Финляндии. По информации источника, воздушное судно, базирующееся в Мальме, вылетело из города Тампере.