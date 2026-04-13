13 апреля 2026 в 19:51

Британский самолет-разведчик засветился у границ России

Британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint пролетел над Черным морем

Boeing RC-135W Rivet Joint Boeing RC-135W Rivet Joint Фото: Shutterstock/FOTODOM
Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint пролетел над Черным морем, передает РИА Новости со ссылкой на полетные данные. Отправным пунктом стала база Уоддингтон в Великобритании.

Самолет пролетел над территорией Румынии и достиг восточной части Черного моря, после чего развернулся и сделал петлю в сторону запада. По данным на 18:40 мск, борт снова направился на восток. Других подробностей полета пока нет.

До этого британский Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил разведывательный полет в акватории Черного моря. Борт был замечен вблизи Крымского полуострова.

Американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II до этого вновь был замечен над нейтральными водами Черного моря, где он совершил уже несколько кругов над акваторией. Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце.

Кроме того, шведский самолет провел активную разведку вдоль границы России и Финляндии. По информации источника, воздушное судно, базирующееся в Мальме, вылетело из города Тампере.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава «Росатома» раскрыл судьбу АЭС «Пакш» после победы Петера Мадьяра
Трамп объяснил цели американцев в Ормузском проливе
«Можем заглянуть»: Трамп дал сигнал Кубе
«Здравый смысл победил»: России вернули флаг и гимн в водных видах спорта
В Белгороде раскрыли последствия атаки ВСУ на регион за день
Потемнел лицом и замер: мужу Лерчек дали семь лет тюрьмы, что дальше
«Зашло бы»: глава Fight Nights оценил возможность боя Дзюбы и Смолова
Раскрыта главная тема провальных переговоров США и Ирана
«В лучшем тонусе»: раскрыто, как футболист Кудряшов готовится к бою
«Блокировка = разблокировка?»: Медведева позабавила логика Трампа в Ормузе
Глава Fight Nights раскрыл своего фаворита в борьбе за чемпионство РПЛ
«Те, кто надо»: Трампу поступил важный звонок из Ирана
«Как прогнозировалось»: Дмитриев оценил цены на нефть в ЕС
В Кремле указали на странности угрозы блокады Ормузского пролива
Составлен список стран, которые могут быть на параде Победы в Москве 9 мая
В Кремле одной фразой поставили точку в переговорах США и Ирана
«Не сидеть в окопе»: стало известно, почему заключенные не идут в ВСУ
Атомный авианосец США заметили в 200 км от Ирана
Небензя раскрыл, во что превратилась Украина из-за Евросоюза
В России одобрили вторую вакцину для лечения рака кишечника
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
