Американский самолет-разведчик замечен над Черным морем

Американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II вновь замечен над нейтральными водами Черного моря, где он совершил уже несколько кругов над акваторией, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах. Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце.

Борт, как и ранее, вылетел с аэродрома в румынской Констанце, после чего вошел в район, контролируемый диспетчерами Софии, и через контрольную точку UDROS вышел на полет над акваторией, где совершил уже несколько кругов, — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что Artemis II не входил в воздушное пространство каких-либо стран, кроме Румынии, и двигался преимущественно вне коридоров гражданской авиации на высоте около 10,5 тыс. метров.

Источник напомнил, что до этого в апреле этот же борт уже неоднократно появлялся над Черным морем, в том числе в паре с британским стратегическим разведчиком Boeing RC-135W Rivet Joint.

Ранее сообщалось, что шведский самолет провел активную разведку вдоль границы России и Финляндии. По информации источника, воздушное судно, базирующееся в Мальме, вылетело из города Тампере.