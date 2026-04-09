Шведский самолет пролетел вдоль российско-финской границы

Шведский самолет провел активную разведку вдоль границы РФ и Финляндии, следует из информации на портале Flightradar24. Воздушное судно, базирующееся в Мальме, вылетело из города Тампере.

В конце марта стало известно, что шведский самолет-разведчик приступил к мониторингу российской границы в направлении Санкт-Петербурга. Активность иностранного борта была замечена практически сразу после налета украинских беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области. По предварительным данным, военный самолет собирает разведывательную информацию в Балтийском регионе.

Ранее британский стратегический самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил разведывательный полет в акватории Черного моря. Борт был замечен вблизи Крымского полуострова.

До этого самолеты стран НАТО совершили облет вблизи Калининградской области. Речь идет об американском самолете разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis, а также о шведском самолете радиотехнической разведки Gulfstream S102B Korpen.