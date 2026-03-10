Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Самолеты-разведчики стран НАТО появились в небе у Калининградской области

Самолеты-разведчики США и Швеции отработали у границ Калининградской области

Самолеты стран НАТО совершили облет вблизи Калининградской области, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Речь идет об американском самолете разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis, а также о шведском самолете радиотехнической разведки Gulfstream S102B Korpen.

Американский Bombardier Challenger 650 Artemis вылетел с румынской авиабазы в населенном пункте Михаил Когэлничану. После этого он пересек Центральную Европу и приступил к патрулированию в воздушном пространстве Польши, Литвы и над акваторией Балтийского моря, в непосредственной близости от российского региона.

В свою очередь, шведский Gulfstream S102B Korpen поднялся с авиабазы Мальмен. Взяв курс на Прибалтику, он также вел разведку, в том числе вдоль южной границы Литвы.

Ранее Bombardier Challenger 650 был замечен у Калининградской области 3 марта. Он представляет собой бизнес-джет, однако американская компания Leidos переоборудовала его под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации такой самолет получил наименование ARTEMIS II. В распоряжении Пентагона подобных разведчиков всего два. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.

