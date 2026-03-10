Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 15:55

«Смертоносный» истребитель Трампа всплыл в документах ВВС США

В документах ВВС США появилось упоминание об истребителе F-47

F-47 F-47 Фото: dvidshub.net
Американский истребитель шестого поколения F-47 впервые упомянули в официальных документах США, следует из материалов на сайте государственных закупок. Этот военный самолет президент Дональд Трамп объявил как продвинутый, мощный и смертоносный.

Обозначение F-47 появилось в предварительной документации ВВС страны, связанной с разработкой новой ракеты для борьбы со средствами противовоздушной обороны. В требованиях указано, что ракета должна быть «совместима с F-35, F-16, F-47 и B-21».

Данное уведомление, выпущенное отделом вооружений Центра управления жизненным циклом ВВС на авиабазе Эглин (Флорида) не является конкурсным отбором, а представляет собой инструмент исследования рынка для выявления компаний, способных производить систему с «аналогичными или улучшенными возможностями» по сравнению со сверхзвуковой ракетой класса «воздух — земля» SiAW.

Первый полет F-47 может состояться примерно в 2028 году. Истребитель должен иметь значительно увеличенную боевую дальность — более 1000 морских миль, скорость свыше двух Махов и новые технологии малозаметности. Предполагается, что он сможет управлять беспилотными «ведомыми» и станет ключевым элементом будущей воздушной войны США.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин сообщил о завершении сертификации среднемагистрального самолета Ту-214 и запускает его серийное производство. По словам главы правительства, это важный шаг в восстановлении компетенций отечественной авиационной отрасли.

США
истребители
Дональд Трамп
самолеты
