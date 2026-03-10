Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 15:35

«Не маячить»: стало известно, чем занимался в небе сбитый украинский ас

Военэксперт Липовой: уничтоженный летчик ВСУ охотился за российской авиацией

Уничтоженный российскими силами украинский летчик-ас полковник Александр Довгач выполнял боевые задачи по охоте за российской авиацией и нанесению ударов по территории, рассказал aif.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации Су-27 вместе с опытным пилотом.

Эти истребители считаются военными целями для наших ракетчиков и ВКС. Эти самолеты поднимаются в воздух для нанесения удара ракетами «воздух — земля» в редких случаях, когда они патрулируют воздушное пространство или охотятся за нашей авиацией. Они стараются особо не маячить как на земле, так и в воздухе. <...> То, что наш истребитель его сбил, ничего удивительного, — сказал Липовой.

По словам генерала, ВСУ активизировали ведение воздушной разведки и патрулирования. Поэтому, как подчеркнул Липовой, уничтожение их истребителей будет происходить регулярно.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о массированных ударах по украинской инфраструктуре и военным объектам. Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили энергетические и транспортные узлы, склады с беспилотниками и пункты дислокации ВСУ и наемников в 144 районах.

