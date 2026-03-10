Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 16:56

Маньяк расправился с двумя женщинами на туристической тропе ради машины

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Житель американского штата Айова расправился с двумя женщинами на туристической тропе в Юте и угнал их машину, сообщает издание The New York Post. Как признался подозреваемый 22-летний Иван Миллер, ему были нужны деньги, чтобы вернуться домой. За некоторое время до этого мужчина убил пенсионерку.

22-летний Иван Миллер заявил, что убил трех женщин в пустыне на юге центральной части штата Юта только для того, чтобы украсть их машины и кредитные карты, потому что ему нужны были наличные, чтобы вернуться домой в Айову, — говорится в публикации.

Уточняется, что первой жертвой американца стала 86-летняя Маргарет Олдройд. Сперва Миллер заночевал в сарае на участке пенсионерки, а после проник в дом и убил ее. После этого он добрался до национального парка, где расправился с 65-летней Линдой Дьюи и 34-летней Натали Грейвс.

Вскоре преступника удалось задержать. Сам он утверждает, что не хотел такой судьбы для своих жертв. Однако, по словам Миллера, он «сделал то, что должен был».

Ранее в Иркутске арестовали подростка, жестоко расправившегося с 28-летним мужчиной в торговом центре. Несовершеннолетний нанес жертве удар ножом в бедренную артерию в ходе конфликта. Его заключили под стражу на два месяца, вплоть до 8 мая.

США
Юта
убийства
расправы
убийцы
задержания
угоны
