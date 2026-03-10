Адвокат раскрыл, как рак Лерчек повлияет на суд над ней

Судебные заседания по делу блогера Валерии Чекалиной будут отложены на несколько месяцев в связи с ее онкологическим заболеванием, предположил в разговоре c NEWS.ru адвокат и правозащитник Леонид Ольшанский. Он добавил, что ни грудной ребенок, ни рак в последней стадии — не основания для прекращения уголовного дела.

Думаю, что заседания будут переносить, ей нужно лечение, химиотерапия. ...перенесут на пару месяцев, потом еще на пару месяцев. А время всегда работает на человека, — сказал Ольшанский.

Адвокат отметил, что в случае обвинительного приговора, суд примет во внимание наличие у Чекалиной несовершеннолетних детей. С учетом этого обстоятельства, по его словам, блогеру могут дать отсрочку исполнения приговора на несколько лет.

Ранее возлюбленный блогера Лерчек, танцор Луис Сквиччиарини рассказал, что после родов у нее обнаружили рак с метастазами легких. Он заявил, что из-за болезни у нее начали разрушаться некоторые позвонки, поэтому хирурги провели срочную операцию на позвоночнике.