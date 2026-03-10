Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Российскую спортсменку-колясочницу уронили в аэропорту Турции

Сотрудники аэропорта в Турции уронили фристайлистку Комиссарову при пересадке

Мария Комиссарова Мария Комиссарова Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Российская фристайлистка Мария Комиссарова, передвигающаяся на инвалидной коляске, столкнулась с халатностью сотрудников аэропорта в Турции, где ее уронили при пересадке, сообщает Telegram-канал «78». Спортсменке не доставили ее личное кресло к трапу, предложив взамен неприспособленное для самостоятельного передвижения. В момент перемещения из одного кресла в другое персонал проявил неосторожность и уронил Комиссарову.

Хотят, чтобы я вот так сидела на этом кресле четыре часа и все. Я хочу в дьюти-фри, в ресторан, еще куда-нибудь, походить по аэропорту. Я даже на этой коляске не могу в туалет заехать, потому что ею нереально управлять, — возмутилась спортсменка.

Ранее российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золото в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии, преодолев трассу за 1 минуту 15,60 секунды. Эта победа стала первой высшей наградой для сборной России на текущих Играх, до этого в копилке команды были только две бронзы.

Кроме того, российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Италии, показав лучший результат в спринте в Тезеро с временем 3 минуты 16,1 секунды. Эта победа стала для сборной России второй высшей наградой на Играх после триумфа Ворончихиной в супергиганте.

