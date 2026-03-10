Названы «две проблемные страны» в ЕС для фон дер Ляйен El Mundo: фон дер Ляйен считает Испанию такой же проблемой, как Венгрию

Испания стала такой же проблемой для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, как и Венгрия, сообщает El Mundo. Отмечается, что в узком кругу она называет премьеров этих стран Педро Санчеса и Виктора Орбана «двумя проблемами». По информации издания, оба лидера отвергают часть инициатив фон дер Ляйен

Ранее Испания запретила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану, разрешив их применение только в рамках Устава ООН. В ответ на это семь американских самолетов перебазировались на авиабазу Рамштайн в Германии.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией из-за отказа европейского государства повысить военные расходы до 5% от ВВП. Он также противопоставил руководство страны испанскому народу.

Кроме того, американский миллиардер Илон Маск назвал Санчеса тираном и предателем своего народа. Так он прокомментировал планы властей запретить доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет. Предприниматель охарактеризовал испанского политика как «истинного фашистского диктатора».