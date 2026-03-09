В Испании всерьез заговорили о выходе из НАТО Испанская левая партия «Подемос» предложила провести референдум о выходе из НАТО

Испания должна провести референдум касательно выхода страны из состава НАТО, заявил на пресс-конференции представитель левой партии «Подемос» («Мы можем») Пабло Фернандес. По его мнению, люди сами должны решить, оставаться ли им в Альянсе. Фернандес также раскритиковал военную операцию Соединенных Штатов и Израиля в Иране, передает ТАСС.

«Подемос» продолжает просить правительство Испании о закрытии американских баз в нашей стране, выходе из НАТО или по крайней мере проведении референдума о выходе из НАТО, чтобы решение [по этому вопросу] приняло испанское общество, — сказал представитель фракции.

Фернандес призвал не допустить участия Испании в конфликте на Ближнем Востоке. Он убежден, что армия страны не должна использоваться ни для нападения на кого-либо, ни для защиты баз НАТО в Средиземном море.

Ранее военный обозреватель радио «Вести ФМ» Михаил Ходаренок выразил мнение, что в Пентагоне и Белом доме больше не видят необходимости в НАТО. По его словам, соотношение военной мощи США и остальных членов Альянса аналогично массе Солнца, которая превышает 99% от общего веса остальных небесных тел.