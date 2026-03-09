Экономист объяснил, в чем ужас цен на нефть выше $100 за баррель

Экономист объяснил, в чем ужас цен на нефть выше $100 за баррель Экономист Примак: цены на нефть выше $100 за баррель могут замедлить экономику

Стоимость нефти выше $100 за баррель начинает давить на потребительские цены, и если этот уровень закрепится на несколько месяцев, центробанкам придется дольше сохранять жесткую денежно-кредитную политику, такую оценку в беседе с РИА Новости дал основатель Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак. Это, в свою очередь, повышает риск замедления глобальной экономики, пояснил он.

По словам эксперта, главный канал влияния — инфляционный: дорогая нефть удорожает транспорт, логистику и увеличивает издержки бизнеса. Однако Примак подчеркнул, что нынешняя ситуация сама по себе не приведет к инфляционному шоку масштаба 1970-х годов, если только не случится устойчивого разрыва поставок.

Специалист охарактеризовал текущую конъюнктуру как ценовой стресс и фактор неопределенности. Системные последствия для мировой экономики, по его мнению, возможны лишь при длительном удержании цен существенно выше $115 долларов в сочетании с физическими перебоями поставок.

Примак также обратил внимание, что высокая цена на нефть не равнозначна глобальному энергетическому кризису — последний начинается именно с физического дефицита и логистических сбоев. Если волатильность окажется краткосрочной, рынок сможет адаптироваться за счет стратегических резервов, перенаправления потоков и наращивания предложения от альтернативных поставщиков, считает он.

Ранее пользователи соцсетей вспомнили прогноз покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что баррель будет стоить $200. Политик тогда говорил, что это случится после «мощного удара» на Ближнем Востоке. По его словам, это обогатит Россию так, что «деньги будет негде хранить».