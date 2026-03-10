Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Итальянец вооружился дроном и довел бывшую до психоза

В Италии мужчина преследовал бывшую девушку с помощью дрона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Италии 31-летний мужчина на протяжении двух лет преследовал бывшую партнершу, что довело женщину до психического расстройства, сообщает издание Today. Следственный отдел карабинеров Моджо-Удинезе завершил расследование в отношении обвиняемого в преследовании и незаконном вмешательстве в частную жизнь.

По версии следствия, мужчина не только отправлял женщине навязчивые сообщения и подарки, но и вел скрытое наблюдение с воздуха. Кульминацией давления стало использование дрона, который постоянно появлялся над местами, которые посещала потерпевшая.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли беспилотник. Изучение устройства подтвердило факт слежки: на нем нашли фотографии женщины и ее нового спутника, сделанные без их согласия. Также изъяты два мобильных телефона сталкера для дальнейшего анализа. Суд запретил итальянцу приближаться к девушке. Кроме этого, он обязан ежедневно отмечаться в правоохранительных органах.

Ранее в Петербурге передали в суд дело девушки, обвиняемой в насилии и вымогательстве на свидании. По версии следствия, она избила партнера, принудила его к оральному сексу и сняла это на телефон для шантажа. Обвиняемой инкриминируют насильственные действия сексуального характера и вымогательство.

